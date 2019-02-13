«Не слушает нас»: как глава Татарстана расстроил Путина

Во время визита Владимира Путина Казань президент Татарстана Рустам Минниханов дважды получил замечание от российского лидера. Сначала президент России отчитал главу региона за невнимательность во время его выступления, а позже — Минниханова не смогли сразу найти во время заседания Госсовета, что также вызвало неоднозначную реакцию присутствовавших.

Президент России Владимир Путин в ходе проходившей в Казани встречи, посвященной реализации нацпроекта, сделал замечание руководителю Татарстана Рустаму Минниханову.

Причиной для этого стала невнимательность главы республики, который во время выступления Путина упустил момент, когда к нему обращался президент, отвлекшись на диалог со своим соседом.

«Рустам Нургалиевич, Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, что это… Не слушает нас», — посетовал Путин.

Затем российский лидер попытался проверить, слышал ли Минниханов, о чем говорил Путин. После того как глава Татарстана не смог повторить сказанное, Путин решил оставить главу региона в покое.

«Не будем ставить руководителя республики в сложное положение. Он не слышал, о чем мы тут говорили», — сказал президент России.

Но и на этом неловкие моменты для Минниханова не закончились. Спустя несколько часов, уже во время заседания президиума Госсовета Путин в очередной раз предоставил слово главе Татарстана: «Хочу предоставить слово Рустаму Нургалиевичу Минниханову, руководителю рабочей группы Госсовета. Прошу вас».

Однако Минниханов вновь не откликнулся. Пока присутствующие искали взглядами, где сидит глава Татарстана, президент России раздосадовано произнес: «Ну взял и ушел куда-то. Куда он ушел?»

Видеозапись этого инцидента была опубликована телеграм-каналом RIA_Kremlinpool и быстро распространилась по российским СМИ. В итоге, пресс-службе президента Татарстана пришлось пояснить, что произошло на самом деле.

В комментарии для РИА «Новости» представители главы республики сообщили, что Минниханов не покидал заседания. Напротив — он находился в зале, а когда участники заседания искали его, он уже направлялся к микрофону, который находился сбоку.

В остальном общение президента Татарстана и президента России проходило в привычном режиме.

Во время нынешнего визита в Казань Путин посетил реконструированный центр культуры и спорта «Московский». Во время этого мероприятия главу государства как раз сопровождал Рустам Минниханов, а также полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров

У российского лидера также состоялась отдельная встреча с главой Татарстана, на которой глава региона рассказал президенту о развитии региона.

На этой встрече Минниханов сообщил, что в 2018 году валовый региональный продукт республики составил 2,44 трлн руб. В то же время промышленность в регионе выросла на 2%, инвестиции в основной капитал превысили 660 млрд руб., а внешнеторговый оборот составил $19 млрд

Президент Татарстана обратил внимание главы государства на успехи нефтеперерабатывающей отрасли региона. А также похвастался достижениями в социальной политике: средняя зарплата в регионе превысила показатель в 35 тыс. рублей, а уровень безработицы опустился до 0,5%.

В свою очередь, Путин отметил рост несырьевого производства в Татарстане. В ответ Минниханов заявил об успехах в развитии «КамАЗа» и авиационной промышленности.

Немало внимания на двусторонней встрече было уделено подготовке Татарстана к принятию чемпионата мира по рабочим профессиям Worldskills.

Минниханов пригласил Путина на открытие мероприятия, которое состоится 22 августа. «Без вас открывать не будем, сразу говорю», — предупредил он главу государства.

Глава региона отметил, что в этом году в чемпионате примут участие 1500 представителей из 67 стран. Он попросил Путина содействовать в принятии декларации по повышению престижа рабочих профессий. «Просили бы вас дать поручение до открытия провести мероприятие и принять эту декларацию. Вся страна нуждается в пропаганде и подготовке рабочих профессий», — пояснил он.

Путин эту идею поддержал. Он также выразил уверенность, что чемпионат Worldskills в Казани пройдет на самом высоком уровне.