Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горбачев отреагировал на решение США выйти из РСМД 

РИА Новости + ещё 5 21 час назад
Экс-президент СССР Михаил Горбачев объяснил решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) стремлением получить абсолютное военное превосходство и диктовать миру свою волю. Он также призвал народ и конгресс США к диалогу с Москвой.
Двусторонний договор был подписан 8 декабря 1987 года во время визита Горбачева в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из договора.
"Нельзя не сделать вывод, что за решением США о выходе из договора стоят не те причины, на которые ссылаются американские лидеры, а совсем другое: стремление США освободиться от любых ограничений в сфере вооружений, получить абсолютное военное превосходство… Надо полагать, для того, чтобы диктовать миру свою волю, — а для чего же еще?" — написал Горбачев в колонке в газете "Ведомости".
Он полагает, что решение США о выходе из договора РСМД может развернуть ход событий в обратном направлении.
"Результатом нынешнего деструктивного поворота будет совсем другое: дестабилизация мировой стратегической ситуации, новая гонка вооружений, все большая хаотичность и непредсказуемость мировой политики. От этого пострадает безопасность всех стран, в том числе США", — добавил Горбачев.
Экс-президент СССР обратился к американцам и членам конгресса США, выразив сожаление, что острая внутриполитическая ситуация, сложившаяся в их стране в последние годы, привела фактически к срыву диалога с Москвой по всей повестке дня, в том числе по проблемам ядерного оружия. Горбачев призвал к преодолению межпартийных противоречий и серьезному разговору, к которому Россия, он уверен, будет готова.
Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. Каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.
Последние новости
Страны, где россиянам лучше не показываться Небензя ответил немцу на слова о том, что Россия "брала Минск" Удивительное рядом. "Нафтогаз" опять побеждает "Газпром"
Комментарии2
Политика , Видео , Оружие , Михаил Горбачев , Дональд Трамп , Ведомости , Москва , США
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение