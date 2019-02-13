Горбачев отреагировал на решение США выйти из РСМД

Экс-президент СССР Михаил Горбачев объяснил решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) стремлением получить абсолютное военное превосходство и диктовать миру свою волю. Он также призвал народ и конгресс США к диалогу с Москвой

Двусторонний договор был подписан 8 декабря 1987 года во время визита Горбачева в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из договора.

"Нельзя не сделать вывод, что за решением США о выходе из договора стоят не те причины, на которые ссылаются американские лидеры, а совсем другое: стремление США освободиться от любых ограничений в сфере вооружений, получить абсолютное военное превосходство… Надо полагать, для того, чтобы диктовать миру свою волю, — а для чего же еще?" — написал Горбачев в колонке в газете "Ведомости".

Он полагает, что решение США о выходе из договора РСМД может развернуть ход событий в обратном направлении.

"Результатом нынешнего деструктивного поворота будет совсем другое: дестабилизация мировой стратегической ситуации, новая гонка вооружений, все большая хаотичность и непредсказуемость мировой политики. От этого пострадает безопасность всех стран, в том числе США", — добавил Горбачев.

Экс-президент СССР обратился к американцам и членам конгресса США, выразив сожаление, что острая внутриполитическая ситуация, сложившаяся в их стране в последние годы, привела фактически к срыву диалога с Москвой по всей повестке дня, в том числе по проблемам ядерного оружия. Горбачев призвал к преодолению межпартийных противоречий и серьезному разговору, к которому Россия, он уверен, будет готова.

Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. Каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.