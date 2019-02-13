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Небензя назвал проект резолюции США по Венесуэле несбалансированным 

РИА Новости + ещё 4 15 часов назад
Фото: AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле, который подготовили США, несбалансирован.
"Сначала его (проект — ред.) надо увидеть на столе, он совершенно несбалансирован", — сказал Небензя, отвечая на вопрос, что он думает по этому документу.
США подготовили проект резолюции Совбеза ООН, в котором, в частности, прописана необходимость проведения в Венесуэле новых президентских выборов. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник отметил, что американский проект направлен на дестабилизацию обстановки в Венесуэле и принят Совбезом ООН не будет.
Россия также подготовила свой проект резолюции, в котором предлагает поддержать суверенитет и целостность Венесуэлы, использовать все политические способы урегулирования ситуации, включая "механизм Монтевидео".
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Политика , В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Сергей Лавров , Василий Небензя , МИД , Совбез ООН , ООН , Венесуэла
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