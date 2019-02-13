Небензя возложил на Запад ответственность за происходящее на Украине

"Запад в целом и три упомянутые мною страны-псевдогаранта (Германия, Польша, Франция) несут за все произошедшее и происходящее прямую ответственность", — сказал Небензя.

"Как несут ее и Соединенные Штаты — настоящие кукловоды всего этого майданного театра, которые сегодня поощряют и покрывают любые провокации Киева, включая недавнюю в Черном море, и с готовностью поставляют оружие в эту страну, подталкивая ее на безрассудные действия", — добавил российский постпред.

Он отметил, что "к сожалению, для нас очевидно, что Запад абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие ее граждан".