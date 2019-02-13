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Небензя возложил на Запад ответственность за происходящее на Украине 

РИА Новости + ещё 2 23 часа назад
Западные страны, включая Германию, Францию и США, несут основную ответственность за происходящее на Украине, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ по теме четырехлетия Минских договоренностей по Донбассу.
"Запад в целом и три упомянутые мною страны-псевдогаранта (Германия, Польша, Франция) несут за все произошедшее и происходящее прямую ответственность", — сказал Небензя.
"Как несут ее и Соединенные Штаты — настоящие кукловоды всего этого майданного театра, которые сегодня поощряют и покрывают любые провокации Киева, включая недавнюю в Черном море, и с готовностью поставляют оружие в эту страну, подталкивая ее на безрассудные действия", — добавил российский постпред.
Он отметил, что "к сожалению, для нас очевидно, что Запад абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие ее граждан".
"Эта страна им интересна исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией", — заключил глава российской миссии.
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Политика , Видео , Европа , Украина , Василий Небензя , ООН , Германия , США , Франция
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