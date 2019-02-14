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Лавров встретится в Мюнхене с главами МИД Японии и Южной Кореи 

РИА Новости + ещё 1 26 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛАВРОВ 15-16 ФЕВРАЛЯ В МЮНХЕНЕ ПЛАНИРУЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ С ГЛАВОЙ МИД ЯПОНИИ ТАРО КОНО И МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЮЖНОЙ КОРЕИ КАН ГЕН ХВА — МИД РФ
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Политика , Азия , МИД , Южная Корея , Мюнхен , Япония
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