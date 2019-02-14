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Лавров встретится в Мюнхене с главами МИД Японии и Южной Кореи
РИА Новости
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26 минут назад
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РИА Новости
Комментарии
ЛАВРОВ 15-16 ФЕВРАЛЯ В
МЮНХЕНЕ
ПЛАНИРУЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ С ГЛАВОЙ
МИД
ЯПОНИИ ТАРО КОНО И МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЮЖНОЙ КОРЕИ КАН ГЕН ХВА — МИД РФ
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