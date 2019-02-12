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Глава Татарстана дважды раздосадовал Путина 

Рамблер 12 февраля 2019
Президент республики Татарстан Рустам Минниханов дважды раздосадовал Владимира Путина во время его поездки в Казань.
В ходе встречи с представителями общественности по вопросу реализации национального проекта «Жилье и городская среда» президент России обратился к Минниханову с просьбой прокомментировать ситуацию с сервисом «Народный контроль», однако глава республики в этот момент разговаривал с сидящим рядом коллегой.
«Рустам знает, наверное. Рустам Нургалиевич, не отвлекайся, чё ты! Не слушает нас. Не будем ставить руководителя республики в сложное положение, он не слышал, о чём мы говорим», — сказал Путин.
Путин прокомментировал популярную поговорку
После встречи с общественностью состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета, на котором Владимир Путин предоставил слово Рустаму Минниханову, когда того не оказалось в зале.
«Ну взял и ушел куда-то. Куда он ушел?» — поинтересовался глава государства, пока присутствующие искали, где сидит Минниханов.
Отметим, что в ходе рабочей поездки в Татарстан у президента запланирована и отдельная встреча с главой республики.
Комментарии265
Политика , Видео , Рустам Минниханов , Владимир Путин , Казань , Республика Татарстан
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