Глава Татарстана дважды раздосадовал Путина

В ходе встречи с представителями общественности по вопросу реализации национального проекта «Жилье и городская среда» президент России обратился к Минниханову с просьбой прокомментировать ситуацию с сервисом «Народный контроль», однако глава республики в этот момент разговаривал с сидящим рядом коллегой.

«Рустам знает, наверное. Рустам Нургалиевич, не отвлекайся, чё ты! Не слушает нас. Не будем ставить руководителя республики в сложное положение, он не слышал, о чём мы говорим», — сказал Путин.

После встречи с общественностью состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета, на котором Владимир Путин предоставил слово Рустаму Минниханову, когда того не оказалось в зале.

«Ну взял и ушел куда-то. Куда он ушел?» — поинтересовался глава государства, пока присутствующие искали, где сидит Минниханов.

Отметим, что в ходе рабочей поездки в Татарстан у президента запланирована и отдельная встреча с главой республики.