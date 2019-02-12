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В России согласились с прогнозом Саакашвили 

Национальная Служба Новостей 12 февраля 2019
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью «Deutsche Welle» спрогнозировал распад Украины в том случае, если Петру Порошенко удастся избраться на второй срок.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнул, что Украина в любом случае утратит свою государственность вне зависимости от того, кто станет следующим президентом.
По его словам, сейчас на Украине происходит децентрализация.
Ранее Анатолий Вассерман в эфире НСН заявил, что «главное, что ослабило суверенитет бывших советских республик — их выход из состава России, именовавшейся тогда Советским Союзом. От распада любой страны страдают все ее части, но чем мельче часть, тем сильней она страдает. Поэтому ослабление суверенитета бывших советских республик будет продолжаться до тех пор, пока они не вернутся в единую страну. Будет ли она называться »Евразийский союз» или «Советский Союз», или «Россия» — не важно. Важно, что граждане всех частей этой страны смогут укрепить свой суверенитет только воссоединившись».
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Политика , Видео , Анатолий Вассерман , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , ЕАЭС , РИА ФАН , Deutsche Welle , Грузия
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