«Атаке» российских Су нашли объяснение

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Эксперт объяснил атаку российских Су-24 на норвежский радар 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 11 часов назад
«Мы просто заглядываем на чужую кухню, чтобы понять, что у кого варится в кастрюле», — заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Владимир Попов, комментируя заявления норвежских разведчиков о том, что 11 российских Су-24 «атаковали» арктический радар.
«Мы всё это делаем без нарушения международного законодательства, выполняя все полёты в нейтральных зонах. И не исключено, что это является одной из оперативно-тактических задач той группировки авиации, которая находится на базах Северного флота», — подчеркнул военный лётчик первого класса, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор Владимир Попов.
«Любая страна мира этим занимается. Военные, собственно говоря, нужны для того, чтобы отрабатывать приёмы для защиты рубежей нашей Родины. У нас это доктринально прописано, это является ключевой задачей для ВКС», — напомнил эксперт.
«У нас под носом стоит такая система, которая в принципе угрожает нашей безопасности. Если вдруг будут разворачиваться действия не в нашу пользу, то задача «ослепить» противника — одна из важнейших в сегодняшних условиях», — говорит Попов.
«Наши оппоненты ведь тоже постоянно летают вблизи наших границ, выполняя свои боевые задачи. Потому в этом нет ничего зазорного. Мы просто заглядываем на чужую кухню, чтобы понять, что у кого варится в кастрюле. Но делается это не для запугивания вероятного противника, а просто для выполнения учебно-боевых задач, которое мы осуществляем не в первый раз», — пояснил Попов.
«Тем более норвежцы дают нам повод «работать» по этому радару, так как он излучает определённые сигналы, работающие против нас. Потому мы тренируемся на объектах, которые могут нам навредить в реальной жизни», — резюмировал Попов.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Норвегия заявила об «атаке» 11 российских Су-24 на арктический радар. Так, директор Разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде утверждает, что Россия якобы отрепетировала нападение на норвежский арктический радар.
Норвегия обвинила Россию в «имитации нападения»
По его словам, в «атаке», которая якобы произошла 14 февраля 2018 года, приняли участие 11 бомбардировщиков Су-24.
По его словам, они вылетели с аэродрома Мончегорск в Мурманской области, пролетели над Баренцевым морем, а затем развернулись на 180 градусов, имитируя «атаку» в направлении Варде, который является «самым северо-восточным городом Норвегии».
В Варде у российских границ установлен американский радар «Глобус-2», официально находящийся в ведении разведки Норвегии.
Этот радар, по данным экспертов, могут использовать для отслеживания пусков российских межконтинентальных баллистических ракет и наблюдения за деятельностью Северного флота. По официальной версии, радар следит за объектами в космосе.
В марте Лунде заявил, что в 2017 году ВКС России якобы отрабатывали нанесение ударов по Северной Норвегии.
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Политика , Армия , Видео , Войска , Оружие , Владимир Попов , Деловая газета "Взгляд"
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