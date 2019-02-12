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Путин ответил шуткой про курицу на слова о бюджете Татарстана 

РИА Новости + ещё 2 12 февраля 2019
Владимир Путин с иронией прокомментировал популярную российскую поговорку, с которой к нему обратились на встрече в Казани.
Ранее президент приехал в Татарстан, где обсудил ряд вопросов с представителями общественности по вопросам реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
Во время общения с главой государства один из представителей республики вспомнил распространенное изречение.
— Говорят, что у нас в Татарстане куры денег не клюют…
— Куры вообще денег не клюют, — ответил ему Путин.
Кроме того, во время мероприятия президент с юмором отреагировал на просьбу одного из обманутых дольщиков, обратившегося к нему как "хоккеист к хоккеисту".
"Хоккеист я еще тот… Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой. Потом уже, попозже, перейду уже в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы", — сказал в ответ президент.
Во время визита в Казань Путин осмотрел реконструированный центр культуры и спорта "Московский" и пообщался с создателями фонда поддержки современного искусства "Живой город".
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Политика , Видео , Владимир Путин , Казань , Республика Татарстан
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