Путин ответил шуткой про курицу на слова о бюджете Татарстана

Владимир Путин с иронией прокомментировал популярную российскую поговорку, с которой к нему обратились на встрече в Казани

Ранее президент приехал в Татарстан , где обсудил ряд вопросов с представителями общественности по вопросам реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Во время общения с главой государства один из представителей республики вспомнил распространенное изречение.

— Говорят, что у нас в Татарстане куры денег не клюют…

— Куры вообще денег не клюют, — ответил ему Путин.

Кроме того, во время мероприятия президент с юмором отреагировал на просьбу одного из обманутых дольщиков, обратившегося к нему как "хоккеист к хоккеисту".

"Хоккеист я еще тот… Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой. Потом уже, попозже, перейду уже в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы", — сказал в ответ президент.

Во время визита в Казань Путин осмотрел реконструированный центр культуры и спорта "Московский" и пообщался с создателями фонда поддержки современного искусства "Живой город".