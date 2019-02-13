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Путин потребовал развивать окраины городов 

Рамблер + ещё 14 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников обратить внимание на окраины и спальные районы российских городов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Такое заявление Путин сделал на заседании президиума Госсовета по вопросам улучшения жилищных условий россиян.
«Даже в успешных, крупных мегаполисах порой забывают о людях, которые живут на окраинах городов», — сказал президент.
Он подчеркнул, что в спальных районах должна быть не только социальная инфраструктура, детсады и больницы, но и «человеческие», современные общественные пространства. Для создания таких пространств, по мнению Путина, нужно привлекать молодых архитекторов.
Президент подчеркнул, что в России уже есть молодые специалисты, которые могут выполнить это работу, в том числе среди выпускников программы «Архитекторы.РФ». По его словам, они готовы предложить свои интересные и современные решения.
Также он призвал привлекать к работе выпускников специализированных вузов.
Главным требованием Путин назвал участие в формировании городской среды самих граждан. Россиян планируют привлекать на первичном этапе работы по формированию проектов.
«Если тот или иной проект пользуется поддержкой людей, проживающих на территории, это всегда только в плюс, всегда будет только помогать», — подчеркнул глава государства.
По его мнению, если люди почувствуют себя соавторами проектов, они будут относиться к постройкам бережно и аккуратно.
Расширенное заседание президиума Госсовета, на котором обсуждалась работа чиновников по улучшению жилищных условий россиян, Путин провел 12 февраля в Иннополисе.
Среди прочего, президент отметил, что властям удалось расселить значительный объем аварийного жилья. В новые квартиры переехало более миллиона человек. Также он рассказал, что в ближайшие шесть лет в стране обновят более 30 тысяч общественных пространств: парков, скверов, набережных и прогулочных зон.
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Политика , Владимир Путин
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