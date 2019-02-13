Путин потребовал развивать окраины городов

Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников обратить внимание на окраины и спальные районы российских городов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Такое заявление Путин сделал на заседании президиума Госсовета по вопросам улучшения жилищных условий россиян.

«Даже в успешных, крупных мегаполисах порой забывают о людях, которые живут на окраинах городов», — сказал президент.

Он подчеркнул, что в спальных районах должна быть не только социальная инфраструктура, детсады и больницы, но и «человеческие», современные общественные пространства. Для создания таких пространств, по мнению Путина, нужно привлекать молодых архитекторов.

Президент подчеркнул, что в России уже есть молодые специалисты, которые могут выполнить это работу, в том числе среди выпускников программы «Архитекторы.РФ». По его словам, они готовы предложить свои интересные и современные решения.

Также он призвал привлекать к работе выпускников специализированных вузов.

Главным требованием Путин назвал участие в формировании городской среды самих граждан. Россиян планируют привлекать на первичном этапе работы по формированию проектов.

«Если тот или иной проект пользуется поддержкой людей, проживающих на территории, это всегда только в плюс, всегда будет только помогать», — подчеркнул глава государства.

По его мнению, если люди почувствуют себя соавторами проектов, они будут относиться к постройкам бережно и аккуратно.

Расширенное заседание президиума Госсовета, на котором обсуждалась работа чиновников по улучшению жилищных условий россиян, Путин провел 12 февраля в Иннополисе.

Среди прочего, президент отметил, что властям удалось расселить значительный объем аварийного жилья. В новые квартиры переехало более миллиона человек. Также он рассказал, что в ближайшие шесть лет в стране обновят более 30 тысяч общественных пространств: парков, скверов, набережных и прогулочных зон.