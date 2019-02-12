Президент России пожурил другого президента

«Не слушает нас», — посетовал российский лидер.

В ноябре прошлого года Владимир Путин призвал власти вспомнить о реальности и начать добиваться конкретных результатов по улучшению уровня жизни в стране. Он подчеркнул, что результаты должны быть видны жителям.

Встреча в Казани посвящена реализации национального проекта «Жилье и городская среда», основная цель которого — увеличение объемов жилищного строительства. Проект подготовлен в рамках майских указов президента.

Согласно договору о разграничении полномочий между органами власти федерального центра и региона, который был заключен между Москвой и Казанью в 1994 году, руководитель Татарстана именовался президентом, а не главой. В 2007 году договоренность продлили на десять лет. Несмотря на истечение срока, руководитель республики продолжает именоваться президентом, но дискуссии по поводу изменения названия этой должности продолжаются.

Рустам Минниханов возглавил Татарстан в 2010 году.