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Президент России пожурил другого президента 

Lenta.ru 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественностью в Казани обратил внимание на невнимательность президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом во вторник, 12 февраля, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
«Не слушает нас», — посетовал российский лидер.
В ноябре прошлого года Владимир Путин призвал власти вспомнить о реальности и начать добиваться конкретных результатов по улучшению уровня жизни в стране. Он подчеркнул, что результаты должны быть видны жителям.
Встреча в Казани посвящена реализации национального проекта «Жилье и городская среда», основная цель которого — увеличение объемов жилищного строительства. Проект подготовлен в рамках майских указов президента.
Согласно договору о разграничении полномочий между органами власти федерального центра и региона, который был заключен между Москвой и Казанью в 1994 году, руководитель Татарстана именовался президентом, а не главой. В 2007 году договоренность продлили на десять лет. Несмотря на истечение срока, руководитель республики продолжает именоваться президентом, но дискуссии по поводу изменения названия этой должности продолжаются.
Рустам Минниханов возглавил Татарстан в 2010 году.
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Комментарии7
Политика , Рустам Минниханов , Владимир Путин , Казань , Республика Татарстан
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