Путин в шутку предположил, что по окончании карьеры президента займется хоккеем

Президент РФ Владимир Путин в шутку предположил, что после завершения срока президентских полномочий уйдет в профессиональный хоккей. Такое неожиданное "признание" президента прозвучало на встрече главы государства с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

Во время встречи с просьбой помочь в разрешении его проблемы к Путину обратился один из обманутых дольщиков. "Я как бывший хоккеист прошу: помогите, как хоккеист хоккеисту, а я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол", — обратился он к президенту.

"Хоккеист я еще тот… Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой", — поддержал шутку президент. "Потом уже, попозже, перейду уже в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работу", — с улыбкой добавил он.

Путин регулярно занимается хоккеем. При этом он научился кататься на коньках уже в 60-летнем возрасте. Несмотря на то, что сам президент оценивает свои навыки как хоккеиста довольно критически, он, тем не менее, старается при возможности выйти на лед и принять участие в игре.

Несколько лет назад Путин выступил инициатором создания Ночной хоккейной лиги. Она объединила любителей этого вида спорта, которые в свободное от основной деятельности время, как правило, по вечерам (что и дало название — ночная лига) собирались для игры. При участии знаменитых хоккеистов России и СССР удалось организовать систематическое проведение турниров между такими любительскими сборными в различных регионах страны, а затем свести их в единый чемпионат.