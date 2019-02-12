Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин в шутку предположил, что по окончании карьеры президента займется хоккеем 

ТАСС + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин в шутку предположил, что после завершения срока президентских полномочий уйдет в профессиональный хоккей. Такое неожиданное "признание" президента прозвучало на встрече главы государства с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".
Во время встречи с просьбой помочь в разрешении его проблемы к Путину обратился один из обманутых дольщиков. "Я как бывший хоккеист прошу: помогите, как хоккеист хоккеисту, а я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол", — обратился он к президенту.
"Хоккеист я еще тот… Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой", — поддержал шутку президент. "Потом уже, попозже, перейду уже в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работу", — с улыбкой добавил он.
Путин регулярно занимается хоккеем. При этом он научился кататься на коньках уже в 60-летнем возрасте. Несмотря на то, что сам президент оценивает свои навыки как хоккеиста довольно критически, он, тем не менее, старается при возможности выйти на лед и принять участие в игре.
Несколько лет назад Путин выступил инициатором создания Ночной хоккейной лиги. Она объединила любителей этого вида спорта, которые в свободное от основной деятельности время, как правило, по вечерам (что и дало название — ночная лига) собирались для игры. При участии знаменитых хоккеистов России и СССР удалось организовать систематическое проведение турниров между такими любительскими сборными в различных регионах страны, а затем свести их в единый чемпионат.
ТАСС: последние новости
МИД Молдавии просит правительство отозвать посла в России Грызлов заявил о необходимости защитить минский процесс от предвыборного экстремизма Матвиенко пропустит послание президента Федеральному собранию
Комментарии1
Политика , Владимир Путин
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение