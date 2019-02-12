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Медведев рассказал членам Совфеда, почему пьёт воду с газом 

RT на русском + ещё 3 12 февраля 2019
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с членами Совета Федерации объяснил, почему выбирает воду с газом.
Во время заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожаловалась на качество бутилированной питьевой воды и попросила Медведева назначить в правительстве ведомство, ответственное за её качество.
«Могу сказать, что я, например, когда предлагают попить воды с газом или без газа, всегда выбираю с газом. Не потому, что я такой большой поклонник воды с газом. Но я понимаю, что вода с газом как минимум проходила определенную обработку, а вода, которая без газа, вполне вероятно, что это вода из водопровода», — приводит РИА Новости слова Медведева.
Он также выступил за сертифицирование бутилированной воды.
Кроме того, Медведев, говоря о проблемах семеноводства, напомнил членам Совета Федерации, как правильно ставить ударение в слове «свёкла».
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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , РИА Новости
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