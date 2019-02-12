Медведев рассказал членам Совфеда, почему пьёт воду с газом

Во время заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожаловалась на качество бутилированной питьевой воды и попросила Медведева назначить в правительстве ведомство, ответственное за её качество.

«Могу сказать, что я, например, когда предлагают попить воды с газом или без газа, всегда выбираю с газом. Не потому, что я такой большой поклонник воды с газом. Но я понимаю, что вода с газом как минимум проходила определенную обработку, а вода, которая без газа, вполне вероятно, что это вода из водопровода», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Он также выступил за сертифицирование бутилированной воды.

Кроме того, Медведев, говоря о проблемах семеноводства, напомнил членам Совета Федерации, как правильно ставить ударение в слове «свёкла».