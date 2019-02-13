Новые страны захотели в союз с Россией

По данным издания, речь идет о двух не связанных между собой договорах, предусматривающих похожие условия — сотрудничество с ЕАЭС в сферах торговли (включая электронную), таможенного регулирования, санитарного и эпидемиологического контроля.

Израилю не придется договариваться с не признающим его Ираном. Свободная торговля между ними также не предусматривается — условия соглашений будут распространяться только на отношения его участников со странами ЕАЭС.

Иран уже заключал соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, однако оно носило временный статус и не предусматривало отмену пошлин.

Ранее в российском Минпромторге сообщали, что вероятными кандидатами на сотрудничество с ЕАЭС являются также Сингапур, Индия и Египет.

ЕАЭС был образован в 2015 году, придя на смену Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС). В настоящее время в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.