Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые страны захотели в союз с Россией 

Lenta.ru + ещё 4 5 часов назад
Израиль и Иран готовятся заключить торговые соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), пишет The Times of Israel.
По данным издания, речь идет о двух не связанных между собой договорах, предусматривающих похожие условия — сотрудничество с ЕАЭС в сферах торговли (включая электронную), таможенного регулирования, санитарного и эпидемиологического контроля.
Лукашенко дал обещание Путину
Израилю не придется договариваться с не признающим его Ираном. Свободная торговля между ними также не предусматривается — условия соглашений будут распространяться только на отношения его участников со странами ЕАЭС.
Иран уже заключал соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, однако оно носило временный статус и не предусматривало отмену пошлин.
Ранее в российском Минпромторге сообщали, что вероятными кандидатами на сотрудничество с ЕАЭС являются также Сингапур, Индия и Египет.
ЕАЭС был образован в 2015 году, придя на смену Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС). В настоящее время в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
Последние новости
В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России Великобритания взялась за деньги российских богачей Штрафы за фейковые новости предложили увеличить в несколько раз
Комментарии501
Политика , Видео , Минпромторг , ЕАЭС , Газета The Times , Израиль , Иран
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение