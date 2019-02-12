Путин огласит Послание Федеральному собранию не в Кремле

Президент выступит с Посланием Федеральному собранию не в Кремле. Где именно, пока официально не объявляют. Глава государства продолжает работать над содержанием, и в Кремле говорят, что инфографика — не самоцель.

На вопрос, где состоится оглашение Послания, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что не в Кремле. "Большой Георгиевский зал на ремонте. Долгожданный ремонт скоро будет завершен, но в этот раз не успеваем к Посланию", — пояснил он. Так что президент выступит в другом месте, и в Кремле своевременно сообщат, где.

На вопрос о том, будут ли использованы мультимедийные технологии, как в прошлом году, Песков заметил, что "инфографика — не самоцель, это иллюстрация содержания Послания".