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Путин огласит Послание Федеральному собранию не в Кремле 

Российская Газета + ещё 5 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Президент выступит с Посланием Федеральному собранию не в Кремле. Где именно, пока официально не объявляют. Глава государства продолжает работать над содержанием, и в Кремле говорят, что инфографика — не самоцель.
На вопрос, где состоится оглашение Послания, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что не в Кремле. "Большой Георгиевский зал на ремонте. Долгожданный ремонт скоро будет завершен, но в этот раз не успеваем к Посланию", — пояснил он. Так что президент выступит в другом месте, и в Кремле своевременно сообщат, где.
На вопрос о том, будут ли использованы мультимедийные технологии, как в прошлом году, Песков заметил, что "инфографика — не самоцель, это иллюстрация содержания Послания".
"Продолжается работа над содержанием, в том числе и лично президент работает, — заметил представитель Кремля. — Когда устаканятся основные параметры контентного наполнения, тогда можно будет думать о целесообразности или нецелесообразности использования инфографики, как это имело место в прошлом году".
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Политика , Дмитрий Песков
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