Президент России Владимир Путин выразил желание встретиться с общественниками Татарстана, чтобы понять, как обстоят дела со строительством и благоустройством в республике, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин во вторник в ходе рабочей поездки в Казань проведет заседание президиума Госсовета, где будет обсуждаться работа в регионах по улучшению жилищных условий.
"Президент выразил пожелание встретиться с представителями общественности Татарстана, с тем чтобы, в том числе понять, как на самом деле вот здесь на земле обстоят дела и с благоустройством, и со стройкой", — сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что в качестве пилотного объекта Путин ознакомится с центром культуры и спорта "Московский". "Это старый советский дом культуры, который с задействованием современных строительных технологий был превращен в модуль — современный центр именно культуры и спорта, там стало кратно больше кружков, секций. Это все президент посмотрит", — уточнил Песков.
После этого президент проведет расширенное заседание президиума Госсовета в новом формате. А также встретится и побеседует с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым.