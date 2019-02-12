Песков рассказал о графике встреч Путина в ходе поездки в Татарстан

Путин во вторник в ходе рабочей поездки в Казань проведет заседание президиума Госсовета, где будет обсуждаться работа в регионах по улучшению жилищных условий.

"Президент выразил пожелание встретиться с представителями общественности Татарстана, с тем чтобы, в том числе понять, как на самом деле вот здесь на земле обстоят дела и с благоустройством, и со стройкой", — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что в качестве пилотного объекта Путин ознакомится с центром культуры и спорта "Московский". "Это старый советский дом культуры, который с задействованием современных строительных технологий был превращен в модуль — современный центр именно культуры и спорта, там стало кратно больше кружков, секций. Это все президент посмотрит", — уточнил Песков.