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Матвиенко поручила проверять кандидатов в сенаторы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать вопрос о проверке кандидатов в сенаторы от регионов после уголовного дела в отношении Рауфа Арашукова.
«Я дала поручение комитету по регламенту подумать, каким образом официализировать итоги проверки (сенаторов), либо определить критерии, по которым нужно проверять. Здесь очень тонкая грань, мы не можем вмешиваться в личную жизнь, брать те данные, которые запрещены», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Она также сообщила, что пропустит послание президента Федеральному собранию из-за запланированного ранее официального визита в страны Юго-Восточной Азии.
«В результате проведенных консультаций МИД и руководство администрации президента сказали, что на этом этапе, за несколько дней до визита отменять визит и переносить, учитывая запланированные встречи с руководством этих государств, признано нецелесообразным. И мне рекомендовано осуществить этот официальный визит», — рассказала она.
Она добавила, что у нее будет возможность в режиме онлайн посмотреть послание.
Президент Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 20 февраля не в Кремле.
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Политика , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , МИД , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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