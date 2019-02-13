Лишившимся компенсации за детский сад жителям Якутии следует «пойти и заработать» потерянные деньги, заявил местному изданию News.Ykt министр образования Якутии Владимир Егоров.
Ранее все семьи республики получали компенсацию части платы за посещение своими детьми детского сада, а с февраля 2019 года — лишь малоимущие. Соответствующий документ был разработан возглавляемым Егоровым ведомством.
«Социальные льготы нужно не просто всем скопом давать», — уверен министр.
По его словам, «понятно, что в деньгах-то нуждаются все, даже самые обеспеченные», однако получать их должны лишь те, кто действительно нуждается.
Егоров подчеркнул, что решение лишить часть жителей Якутии компенсаций за детский сад — это всего лишь приведение выплат «в соответствие принципам адресности» с применением прописанных в законодательстве «критериев нуждаемости».
Чиновник добавил, что многодетные семьи «недополучат» лишь 500—1000 рублей в месяц, которые глава семейства может заработать, «приложив усилия». В пример такого отца Егоров привел самого себя в молодости.
«Если у тебя не хватает денег — иди и заработай», — посоветовал он остальным.