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Лавров предостерег США от вторжения в Венесуэлу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 30 13 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео предостерег от любого силового вмешательства в Венесуэлу, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она напомнила, что в ходе состоявшегося по инициативе американской стороны разговора с Помпео Лавров «предостерег от любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы», передает РИА «Новости».
«Вопрос в том, чего хочет американская сторона. Если она добивается изменения российской позиции, то это вряд ли реализуемо», — заметила Захарова, подчеркнув, что позиция Москвы «строится не на неких сиюминутных конъюнктурных соображениях». По ее словам, Москва выступает с позиции международного права и государственного суверенитета в русле принципов устава ООН. В таком ключе Россия готова к диалогу со всеми, в том числе с американской стороной, добавила Захарова.
«В принципе, все говорит в пользу избрания Белым домом остро конфронтационного сценария в Венесуэле с применением силы. Мне кажется, там этого и не скрывают», — сказала Захарова, отметив, что Вашингтон пускает в ход все средства информационно-психологического давления, в том числе манипулирование, провокационные вбросы в прессе, а также прямой шантаж и разжигание ненависти.
«Венесуэльских военных открыто склоняют к мятежу. (…) Какое моральное право после этого США в принципе имеют рассуждать о демократии и правовых основах как внутри отдельного государства, так и на международной арене? Никакого», — заключила она.
Накануне США призвали венесуэльскую армию присягнуть самопровозглашенному «президенту» Венесуэлы Хуану Гуайдо. Москва заявляла, что призыв США к венесуэльским военным изменить присяге является «неслыханным вмешательством».
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Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , ООН , РИА Новости , Венесуэла
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