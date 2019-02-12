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Путин выразил соболезнования в связи с обрушением здания в Стамбуле 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи гибелью 21 человека во время обрушения здания в Стамбуле.
«Владимир Путин принес искренние соболезнования Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в связи с трагедией в результате обрушения жилого дома в Стамбуле и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — цитирует ТАСС сообщение посольства России в Анкаре.
Напомним, 6 февраля в стамбульском районе Картал обрушилось восьмиэтажное здание, в котором было 14 квартир В результате 21 человек погиб, 14 пострадали. Причина ЧП пока не установлена.
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Политика , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Стамбул , Турция
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