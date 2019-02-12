Путин выразил соболезнования в связи с обрушением здания в Стамбуле

«Владимир Путин принес искренние соболезнования Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в связи с трагедией в результате обрушения жилого дома в Стамбуле и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — цитирует ТАСС сообщение посольства России в Анкаре.

Напомним, 6 февраля в стамбульском районе Картал обрушилось восьмиэтажное здание, в котором было 14 квартир В результате 21 человек погиб, 14 пострадали. Причина ЧП пока не установлена.