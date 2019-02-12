В Совфеде оценили заявление о лицемерии западных критиков России

«Сами США очень лицемерны: они говорят одно, а делают другое. Выражают постоянную заботу о правах человека в различных странах на словах…а на самом деле — везде сеют конфликты», — отметил Цеков.

По словам сенатора, что касается Европы, те страны, которые налаживают отношения с Россией, по его мнению, поступают правильно.

«Они как раз реально оценивают внутреннюю ситуацию в нашей стране и внешнюю политику. Они понимают, что наша страна не несёт никакой угрозы. Проблемы европейцев и Европы — это не результат нашего «влияния», это результат постоянно накапливающихся в Европейском союзе проблем. Проблемы ЕС, которые нарастают, и противоречия в НАТО, в том числе, связаны и с политикой США», — заключил Цеков.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с государственным секретарём США Майком Помпео заявил, что западные критики России являются «огромными лицемерами».