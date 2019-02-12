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Депутат Госдумы об отношении в ЕС к санкциям против РФ: капля камень точит 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что первой страной ЕС, которая снимет санкции против России, вероятнее всего, станет Италия. Об этом политик рассказал в интервью газете "Известия", комментируя открытие второго представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Италии.
"Сегодняшний протест по поводу открытия представительства ДНР в Вероне просто померкнет, если будет подписано соглашение между итальянской партией "Лига Севера" и "Единой Россией" или о сотрудничестве между Севастополем и Вероной. А ведь именно об этих инициативах мы говорили на встрече с депутатом парламента Италии Вито Коменчини", — рассказал Белик.
Он также высказал мнение, что если в итальянской партии "Лига Севера" все депутаты такие, как Коменчини, то Италия непременно снимет антироссийские санкции. К тому же, как отметил депутат, в Европе скоро состоятся выборы, после чего количество политиков, осознающих вред от санкций, значительно возрастет.
В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко.
"Когда санкции продолжались уже год-два, было понятно, что гражданское общество Европы разношерстно. Люди, которые впрямую занимались бизнесом с Россией, прекрасно понимали, что эти санкции, в первую очередь, бьют по их экономике, по их карману. И гражданское общество ведущих стран ЕС все громче и громче высказывалось за снятие и выступало против такой санкционной политики, которую навязывали США. Такая политика может принести свои плоды: капля камень точит. При формировании нового Европарламента мы услышим другие точки зрения, так же, как мы слышали их на выборах в бундестаг, когда появились другие силы, и после этого во многом по-другому вынуждена была заговорить канцлер Германии Ангела Меркель", — считает Александр Ющенко.
Премьер Италии Джузеппе Конте ранее подчеркивал, что правительство будет работать над снятием санкций в отношении России. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде, он отметил, что Москва играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и выступает в качестве основного игрока в нынешнем геополитическом контексте.
В 2014 году на фоне конфликта на Украине Евросоюз ввел санкции против России. После этого Запад несколько раз принимал решение о продлении ограничительных мер, а также увязывал их снятие с выполнением Минских соглашений. Москва ответила на санкции продуктовым эмбарго и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом "Минска-2", а введение ограничительных мер считает контрпродуктивным.
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Политика , Дмитрий Белик , Ангела Меркель , Александр Ющенко , Бундестаг , ЕС , Единая Россия , Госдума , газета "Известия" , ИА Sputnik , Верона , Италия , Севастополь
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