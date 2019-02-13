Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с телеканалом RT прокомментировал условия США для снятия антироссийских санкций.
Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что ограничительные меры могут снять в случае возвращения Крыма в состав Украины. Кроме того, американский представитель обвинил Москву в якобы размещении на Донбассе военнослужащих и призвал Кремль к полному выполнению минских договоренностей.
Новиков отметил, что вопрос о выполнении Минских соглашений Коэн задает не той стороне.
"Если у господ из Вашингтона есть желание, им легче, чем кому-либо, добиться этого, потому что именно у них сегодня находятся ключи от киевской политики", — заявил депутат.
Он отметил, что США имеют рычаги, которыми могли бы воздействовать на президента Украины Петра Порошенко.
Требование американских партнеров по Крыму Новиков назвал невыполнимым.