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В России займутся лифтами 

Рамблер + ещё 1 12 февраля 2019
Государство поддержит лифтовую отрасль России, пишут «Известия».
Соответствующее предложение правительству направил Национальный лифтовый союз. Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий строительство и региональное развитие, рассказал изданию, что некоторые из предложений НЛС в настоящее время обсуждаются.
Между тем одно из них уже получило поддержку Министерства промышленности и торговли, а именно включение замены всех отработавших срок службы лифтов в национальный проект «Жилье и городская среда» и программы капремонта.
В Министерстве строительства предварительно оценивают стоимость замены ветхих лифтов в 150-200 миллиардов рублей. Национальный лифтовый союз предлагал добыть эти деньги за счет включения в квитанции ЖКХ пункта «Техническое обслуживание лифтов», однако эта идея не была поддержана ни Виталием Мутко, ни Минпромторгом.
По мнению генерального директора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексея Макрушина, собственникам следует самим решать, необходим им новый лифт или нет, а власти могли бы обеспечить им кредиты по минимальным процентным ставкам на покупку оборудования.
Комментарии5
Политика , Видео , Общество , Виталий Мутко , Алексей Макрушин , Минпромторг , Минстрой , газета "Известия"
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