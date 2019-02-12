Жириновский: спасайте людей, а не медведей

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский возмущен директивой Росприродонадзора, который запретил отстрел белых медведей, терроризирующих жителей архипелага Новая Земля.

Медведи подобрались совсем близко к людям — дошло до того, что они открывают двери и заходят в подъезды жилых домов. Медведи буквально гоняются за людьми. В регионе объявили режим ЧС.

Несмотря на такое пугающее поведение, Росприродонадзор запретил применять оружие даже для самозащиты.