Председатель ЛДПР Владимир Жириновский возмущен директивой Росприродонадзора, который запретил отстрел белых медведей, терроризирующих жителей архипелага Новая Земля.
Медведи подобрались совсем близко к людям — дошло до того, что они открывают двери и заходят в подъезды жилых домов. Медведи буквально гоняются за людьми. В регионе объявили режим ЧС.
Несмотря на такое пугающее поведение, Росприродонадзор запретил применять оружие даже для самозащиты.
«В первую очередь нужно думать о людях, их спасать. А то что же получается, если растерзают человека — это нормально, а убить медведя нельзя. Нужно же как-то обезопасить место проживания людей», — заявил Владимир Жириновский.