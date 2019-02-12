Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский: спасайте людей, а не медведей 

Парламентская газета + ещё 1 12 февраля 2019
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский возмущен директивой Росприродонадзора, который запретил отстрел белых медведей, терроризирующих жителей архипелага Новая Земля.
Медведи подобрались совсем близко к людям — дошло до того, что они открывают двери и заходят в подъезды жилых домов. Медведи буквально гоняются за людьми. В регионе объявили режим ЧС.
Несмотря на такое пугающее поведение, Росприродонадзор запретил применять оружие даже для самозащиты.
«В первую очередь нужно думать о людях, их спасать. А то что же получается, если растерзают человека — это нормально, а убить медведя нельзя. Нужно же как-то обезопасить место проживания людей», — заявил Владимир Жириновский.
Парламентская газета: последние новости
МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России Глава разведки Норвегии обвинил Россию в «имитации нападения» Грызлов: киевская власть дополнительно усложняет внутриукраинский кризис
Политика , Видео , Владимир Жириновский , ЛДПР
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение