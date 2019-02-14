Лукашенко присоединился к встрече лидеров России, Ирана и Турции в Сочи

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что участие Лукашенко во встрече лидеров не имеет отношения к проблематике сирийского урегулирования.

"Это не связано с астанинским форматом, просто воспользовались тем, что все вместе находятся в одном городе", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее он уточнил, что президент РФ Владимир Путин предусмотрел "такую возможность, чтобы Лукашенко мог со своими коллегами также пообщаться, используя возможность своего пребывания здесь в Сочи одновременно с ними".