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Лукашенко присоединился к встрече лидеров России, Ирана и Турции в Сочи 

РИА Новости + ещё 24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг вечером присоединился к встрече в Сочи лидеров РФ, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, но это не связано с астанинским форматом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что участие Лукашенко во встрече лидеров не имеет отношения к проблематике сирийского урегулирования.
"Это не связано с астанинским форматом, просто воспользовались тем, что все вместе находятся в одном городе", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее он уточнил, что президент РФ Владимир Путин предусмотрел "такую возможность, чтобы Лукашенко мог со своими коллегами также пообщаться, используя возможность своего пребывания здесь в Сочи одновременно с ними".
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Политика , Ближний Восток , В мире , Хасан Роухани , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Иран , Сочи , Турция
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