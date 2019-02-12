МИД назвал преждевременным обсуждение вопроса о выходе России из ОЗХО

«Дискутировать по поводу возможности и целесообразности выхода России из Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) пока преждевременно», — цитирует Интерфакс дипломата.

Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли применение в отношении России атрибутивного механизма ОЗХО спровоцировать выход страны из этой организации.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва не будет финансировать создание на базе ОЗХО атрибутивного механизма.

Как указывал дипломат, российская сторона потребует вернуть часть выделенного финансирования.