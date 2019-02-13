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В МИД Молдавии вызвали посла России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 5 часов назад
Фото: Facebook
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, ему вручили ноту протеста о задержке доступа к молдавским летчикам, которые были освобождены из плена в Афганистане.
«МИДЕИ выражает сожаление по поводу того, что, несмотря на положения и нормы международного права … власти Российской Федерации продолжают задерживать доступ молдавской делегации к гражданам Молдавии и отказываются сообщать информацию об их месте нахождения, состоянии здоровья», — сообщается на сайте МИД Молдавии.
Ведомство заявило, что это «преднамеренная провокация», которая «наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям».
Российский дипломат в ответ указал, что освобожденные из плена в Афганистане граждане Молдовы находятся под опекой неправительственной организации, правительство России не вовлечено в этот процесс.
Речь идет об освобождении летчиков Иона Буруянэ и Михаила Крихана из плена в Афганистане. Там они удерживались три с половиной года. Их доставили в Москву. По данным президента Молдавии Игоря Додона, помощь в спасении летчиков оказало руководство России и сопредседатель организации «Деловая Россия» Игорь Чайка.
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Политика , МИД , Правительство РФ , Деловая Россия , Афганистан , Кишинёв , Молдова
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