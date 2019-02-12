Путину доложили о статье Суркова, заявил Песков

Статья помощника президента в "Независимой газете" была опубликована накануне. В ней Сурков отмечает, что современная модель российского государства начинается с доверия, в чем ее коренное отличие от модели западной, культивирующей недоверие и критику. Помощник президента называет современную Россию государством нового типа — оно мало изучено, но "его своеобразие и жизнеспособность очевидны". По его мнению, "большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу" и "выход ее на полную мощность далеко впереди".

"Ему было доложено. Я не знаю, прочитал он или нет, но ему было доложено, статья, она у него", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он отрицательно ответил на вопрос, будет ли какая-либо реакция на статью.