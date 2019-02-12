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Путину доложили о статье Суркова, заявил Песков 

РИА Новости + ещё 57 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о статье его помощника Владислава Суркова про современную модель российского государства, но реакцию вряд ли стоит ждать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Статья помощника президента в "Независимой газете" была опубликована накануне. В ней Сурков отмечает, что современная модель российского государства начинается с доверия, в чем ее коренное отличие от модели западной, культивирующей недоверие и критику. Помощник президента называет современную Россию государством нового типа — оно мало изучено, но "его своеобразие и жизнеспособность очевидны". По его мнению, "большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу" и "выход ее на полную мощность далеко впереди".
"Ему было доложено. Я не знаю, прочитал он или нет, но ему было доложено, статья, она у него", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Он отрицательно ответил на вопрос, будет ли какая-либо реакция на статью.
"Я не думаю. Много статей, все-таки подготовка к посланию федеральному собранию в приоритете у главы государства, именно над этим он сейчас и работает", — сказал пресс-секретарь президента.
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Политика , Владислав Сурков , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Независимая газета
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