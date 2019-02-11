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Евкуров получил около 300 сообщений о коррупции от жителей Ингушетии 

ТАСС + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Около 300 сообщений о коррупции поступило главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову от жителей региона на обнародованный 7 февраля в его аккаунте в Instagram личный номер телефона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.
"За три дня с момента анонсирования мне на телефон поступило более 280 сообщений, в том числе с приведением конкретных фактов и лиц, которых подозревают в совершении преступлений. Пишут рядовые граждане, сотрудники различных организаций, ведомств, есть среди них и ветераны МВД. Среди сообщений — жалобы на хищение средств при строительстве и благоустройстве объектов, реализации различных целевых программ; информация о вымогательстве взяток за восстановление документов, незаконном получении жилищных сертификатов и другие", — цитирует пресс-служба Евкурова.
Он добавил, что информацию по поступившим жалобам будут еженедельно озвучивать в эфире местного телевидения.
"Дал поручение Совбезу республики во взаимодействии с региональным ГУ МВД, следственным управлением СК РФ по Ингушетии провести проверку и разобраться с каждой конкретной жалобой. Буду лично реагировать, как идет расследование абсолютно по каждому случаю", — привели его слова в пресс-службе.
Ранее Евкуров рекомендовал прокуратуре, ФСБ, МВД и СУ СК РФ по Ингушетии создать специальную линию на официальных сайтах и в аккаунтах соцсетей для того, чтобы жители региона могли анонимно сообщать о фактах коррупции и других преступлениях.
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Политика , Юнусбек Евкуров , ФСБ , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Республика Ингушетия
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