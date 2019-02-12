В Госдуме назвали страну, которая первой снимет с России санкции

Свое заявление депутат сделал, комментируя открытие второго представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Италии.

"Сегодняшний протест по поводу открытия представительства ДНР в Вероне просто померкнет, если будет подписано соглашение между итальянской партией "Лига Севера" и "Единой Россией" или о сотрудничестве между Севастополем и Вероной. А ведь именно об этих инициативах мы говорили на встрече с депутатом парламента Италии Вито Коменчини", — рассказал Белик.

Он также отметил, что в Европе скоро состоятся выборы, после чего количество политиков, осознающих вред от санкций, значительно возрастет.

"Наша общая позиция: санкции — это большая ошибка. В мае состоятся выборы в Европарламент. Руководство ЕС, выступающее за антироссийские санкции, может уйти. Теперь к власти в Европе должны прийти партии и движения, осознающие, что пора покончить с этим недоразумением — санкциями", — сказал Белик, добавив, что серьезные трудности испытывают, в частности, мебельная промышленность и аграрный комплекс Европы.

В этом же контексте Белик затронул и Украину, отметив, что украинские политики обеспокоены результатами выборов в Европарламент не меньше, чем своими.

"И за этими выборами Украина следит не меньше, чем за своими собственными, изменение риторики западных политиков может изменить и внутриполитическую ситуацию в самой Украине", — подчеркнул депутат.

Премьер Италии Джузеппе Конте ранее подчеркивал, что правительство будет работать над снятием санкций в отношении России. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде, он отметил, что Москва играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и выступает в качестве основного игрока в нынешнем геополитическом контексте.

В 2014 году на фоне конфликта на Украине Евросоюз ввел санкции против России. После этого Запад несколько раз принимал решение о продлении ограничительных мер, а также увязал их снятие с выполнением Минских соглашений. Москва ответила на санкции продуктовым эмбарго и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом "Минска-2", а введение ограничительных мер считает контрпродуктивным.