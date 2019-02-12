Тимошенко пообещала заставить Россию возместить убытки

Накануне Тимошенко представила свою «стратегию мира и безопасности» в ходе встречи с жителями львовского города Дрогобыч

Первый пункт стратегии гласит, что Украина «перейдет в наступление на дипломатическом фронте» на основе Будапештского меморандума 1994 года — будет «настаивать» на соблюдении меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Если мы хотим мира и покоя, наш путь — членство в НАТО», — подчеркнула она и пообещала прилагать усилия, чтобы это произошло как можно скорее.

Согласно второму пункту стратегии Тимошенко, она будет укреплять армию — сделает ее «мощной» и отвечающей стандартам НАТО. Это, по мнению политика, избавит любого потенциального агрессора даже от мысли о посягательстве на территории Украины.

Наконец, Тимошенко будет стремиться остановить «бизнес на крови» в Донбассе — наркотрафик и контрабанду.