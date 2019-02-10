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Какой необычный подарок Лавров сделал секретарше 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что глава МИД Сергей Лавров недавно подарил сотруднице ООН свой рисунок, передает ТАСС.
По его словам, во время председательства в Совбезе ООН у Небензи была секретарша по имени Бренда, которая раньше работала у Лаврова.
"Когда я ехал в Москву в июне, она сказала: "Лавров всегда рисовал. Прислал бы он мне какой-нибудь скетч", — рассказал Небензя.
Он уточнил, что Лавров и правда во время заседаний рисует геометрические скетчи или пишет какие-то слова.
По словам Небензи, в Москве у него представилась возможность передать Лаврову эту просьбу.
"Потом приходит диппочта, а там конверт для меня. Я открываю, а там шикарно сделанный скетч с игрой слов "Branda — brand of UN", — продолжил Небензя.
В переводе с английского надпись гласит: "Бренда — бренд ООН".
С улыбкой Небензя отметил, что реакция Бренды была "сверхэмоциональной".
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Политика , Сергей Лавров , Василий Небензя , МИД , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС
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