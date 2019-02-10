Какой необычный подарок Лавров сделал секретарше

По его словам, во время председательства в Совбезе ООН у Небензи была секретарша по имени Бренда, которая раньше работала у Лаврова.

"Когда я ехал в Москву в июне, она сказала: "Лавров всегда рисовал. Прислал бы он мне какой-нибудь скетч", — рассказал Небензя.

Он уточнил, что Лавров и правда во время заседаний рисует геометрические скетчи или пишет какие-то слова.

По словам Небензи, в Москве у него представилась возможность передать Лаврову эту просьбу.

"Потом приходит диппочта, а там конверт для меня. Я открываю, а там шикарно сделанный скетч с игрой слов "Branda — brand of UN", — продолжил Небензя.

В переводе с английского надпись гласит: "Бренда — бренд ООН".

С улыбкой Небензя отметил, что реакция Бренды была "сверхэмоциональной".