Сенатор закатил лакшери-вечеринку с Лободой для жены

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Тульский сенатор устроил вечеринку с Лободой для жены 

News.ru 1 час назад
Член Совета Федерации от Тульской области Олег Савельев организовал роскошную вечеринку в честь 45-летия жены под названием. На ней пели Дима Билан, Светлана Лобода и Иван Дорн.
Праздник проходил под названием «Цвет настроения красный» в банкетном холле Barvikha luxury village. Угощением для гостей занимался ресторатор Аркадий Новиков, а ведущим торжества был актер Вячеслав Манучаров, сообщает super.ru.
В сенате Савельев отвечает за бюджет и финансовые рынки
Ранее News.ru писал о том, что Ксения Собчак и Константин Богомолов, которым приписывают роман, отдохнули в Париже. По сведениям инсайдеров, инициатором романтической поездки стала именно Ксения.
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Политика , Видео , Константин Богомолов , Дима Билан , Светлана Лобода , Аркадий Новиков , Иван Дорн , Ксения Собчак , Вячеслав Манучаров , Олег Савельев , Совет Федерации , Super.ru , Тульская Область
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