Сенатор закатил лакшери-вечеринку с Лободой для жены

Член Совета Федерации от Тульской области Олег Савельев организовал роскошную вечеринку в честь 45-летия жены под названием. На ней пели Дима Билан, Светлана Лобода и Иван Дорн.
Праздник проходил под названием «Цвет настроения красный» в банкетном холле Barvikha luxury village. Угощением для гостей занимался ресторатор Аркадий Новиков, а ведущим торжества был актер Вячеслав Манучаров, сообщает super.ru.
В сенате Савельев отвечает за бюджет и финансовые рынки
Ранее News.ru писал о том, что Ксения Собчак и Константин Богомолов, которым приписывают роман, отдохнули в Париже. По сведениям инсайдеров, инициатором романтической поездки стала именно Ксения.