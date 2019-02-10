В РФ предупредили США о последствиях выхода из ДРСМД

Антонов прокомментировал планы США выйти из ДРСМД

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал RT решение американских властей выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как указал посол, Вашингтон не первый раз поступает подобным образом, поэтому не стоит удивляться намерениям американских властей.

«Я бы хотел напомнить, что до того, как ситуация дошла до этого, мы столкнулись с тем, что США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Это произошло в 2002 году. Мы рассматривает это как большую ошибку политиков, которые были в Белом доме тогда. Для нас было очевидно, что у этого шага со временем будут серьёзные последствия для безопасности России и США», — сказал он.

По его словам, 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию продемонстрировал, что российская сторона способна себя защитить и обладает оружием, которое делает бесполезной систему ПРО США.

«ДРСМД в первую очередь касается безопасности России и Европы. ДРСМД не имеет отношения к безопасности США и это очень интересный вопрос, почему Вашингтон решил выйти из этого соглашения», — указал он.

Как отметил посол, Россия проявила готовность к беспрецедентной прозрачности, чтобы снять озабоченность США по поводу ракеты 9М729, которая, по мнению Соединённых Штатов, нарушает ДРСМД, ради сохранения договора, однако американская сторона проигнорировала все шаги российских властей.

«Министр обороны России Сергей Шойгу решил продемонстрировать беспрецедентную прозрачность. Мы пригласили иностранных военных атташе, мы предложили им рассмотреть нашу ракету, мы предоставили им информацию о технических особенностях ракеты и очень странно в связи с этим, что американская сторона решила не принимать участие в данном мероприятии», — указал дипломат.

Антонов сказал, что США игнорируют все доводы и просто требуют уничтожить ракету, а для России подобные ультимативные требования неприемлемы. Вместе с этим он добавил, что «Россия открыта к диалогу и к поискам разрешения ситуации вместе с США».

«Для меня всё понятно, США решили выйти из этого соглашения, так как они хотят обзавестись такого рода ракетами (нарушающими ДРСМД. — RT). Мы будем ждать и посмотрим, когда они начнут их производить и важно понять, где эти ракеты будут развёрнуты», — заключил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу допустил, что США могут заключить новое соглашение вместо ДРСМД.

Замруководителя Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов в беседе с НСН оценил слова Трампа о новом договоре взамен ДРСМД.