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Путин высказался о контроле над вооружениями 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы стратегической стабильности требуют большого внимания в ситуации, когда режимам контроля над вооружениями и нераспространения брошен вызов, сообщает РИА "Новости".
Об этом он сказал в поздравлении российским дипломатам с профессиональным праздником.
"В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи… Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения сейчас брошен вызов", — сказал Путин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о риске для жизни на дипломатической службе.
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Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости
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