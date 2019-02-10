Путин высказался о контроле над вооружениями

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы стратегической стабильности требуют большого внимания в ситуации, когда режимам контроля над вооружениями и нераспространения брошен вызов, сообщает РИА "Новости"

Об этом он сказал в поздравлении российским дипломатам с профессиональным праздником.