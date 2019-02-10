Путин обозначил задачи для российских дипломатов

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником и отметил, что перед дипломатами РФ стоят масштабные задачи в обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, текст поздравления передает пресс-служба Кремля.
"В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи", — говорится в поздравлении.
Президент выделил следующие задачи для отечественных дипломатов: отстаивание базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН, сплочение мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, дальнейшее продвижение мирного процесса в Сирии и урегулирование других кризисных ситуаций.
Путин уверен, что сотрудники Центрального аппарата и загранучреждений МИД будут и впредь работать с полной отдачей, в интересах обеспечения динамичного развития России и дальнейшего упрочения ее авторитета и влияния на мировой арене.