Абэ решил поставить точку в переговорах с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в территориальном споре с Россией обязательно должна быть поставлена точка, сообщает РИА Новости . Он отметил, что нельзя оставлять нерешенную уже более 70 лет проблему будущим поколениям.

«Я полон решимости поставить точку в этом вопросе вместе с президентом Владимиром Путиным», — сказал японский премьер.

В начале января Синдзо Абэ заявил, что Япония должна получить согласие россиян, проживающих на Курилах, на передачу островов японцам. Таким образом он намекнул, что считает вопрос о передаче Курил практически решенным. В российском МИД на это ответили, что принадлежность Курил России оспариваться никем не может.

Абэ надеется, что «тесные консультации» помогут решить спор уже в этом году. Лидеры обоих стран довольно часто встречаются. 22 января Абэ приезжал в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Еще одну встречу лидеры РФ и Японии проведут в июне на саммите в Осаке.

Япония требует вернуть ей острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые считает «оккупированными». Россия настаивает, что Токио должен признать итоги Второй мировой войны, согласно которым острова принадлежат ей.