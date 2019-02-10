Захарова рассказала о работе в мужском коллективе

"Были разные ситуации житейского плана, бытового плана, как есть в нашей обыденной жизни. Но никакой профессиональной дискриминации никогда на себе не ощущала", — сказала Захарова в интервью "Российской газете", подчеркнув, что даже в сложных точках работают женщины.

"Нет никаких ограничений, пока человек сам не начинает ограничивать свою мечту", — добавила она.

Захарова также рассказала, что каждый день сталкивается с негативными откликами, и в к качестве доказательства предложила ознакомится с ее страничкой в соцсети Facebook. При этом она отметила, что критические комментарии ее не злят.

По ее словам, критика бывает "проплаченной" (комментарии ботов, троллей и т.д). Но имеет место быть и действительно критическое мнение реальных людей, пояснила она.