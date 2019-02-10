Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что за 20 лет работы в министерстве, в мужском коллективе, дискриминации никогда не видела.
"Были разные ситуации житейского плана, бытового плана, как есть в нашей обыденной жизни. Но никакой профессиональной дискриминации никогда на себе не ощущала", — сказала Захарова в интервью "Российской газете", подчеркнув, что даже в сложных точках работают женщины.
"Нет никаких ограничений, пока человек сам не начинает ограничивать свою мечту", — добавила она.
Захарова также рассказала, что каждый день сталкивается с негативными откликами, и в к качестве доказательства предложила ознакомится с ее страничкой в соцсети Facebook. При этом она отметила, что критические комментарии ее не злят.
По ее словам, критика бывает "проплаченной" (комментарии ботов, троллей и т.д). Но имеет место быть и действительно критическое мнение реальных людей, пояснила она.
"Здесь я тоже разделяю критику на конструктивную и на критику абсолютно безосновательную, просто, знаете, как по анекдоту: ну, не нравишься ты мне. Если речь идет о конструктивной критике, по крайней мере, там, где можно вычленить конструктивное зерно, вот этот сегмент я изучаю, он мне интересен, я часто на неё отвечаю", — отметила Захарова.