Захарова объяснила, почему поспорила с Чубайсом

Чубайс заявил, что Россия является бедной и энергорасточительной страной. Захарова вступила в спор с Чубайсом, в первую очередь подчеркнув, что Россия является "богатейшей страной". Она спросила у Чубайса, что он сделал для борьбы с бедностью, напомнив, что он "десятилетиями являлся членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности". После этого Чубайс заметил, что работал в четырех или пяти кабминах, но ни в одном из них не оскорбляли предшественников и не призывали их к ответу. Кроме того, никто не "срывался и популистскую риторику" и использовал "дворовые" аргументы вместо серьезного разговора.

По словам Захаровой, он не хотела бы говорить об этой ситуации, поскольку ее уже достаточно комментировали.

"…хочу сказать, что помимо всего прочего я никогда не забывала о том, что являюсь еще и гражданином", — сказала Захарова.

Она добавила, что является "активным жителем Москвы" и высказывает свое мнение по ряду вопросов. При этом Захарова заметила, что высказывает свое частное мнение по поводу "судьбоносных вещей". Однако ее субъективную позицию нередко путают с официальной точкой зрения.

Ранее Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову.