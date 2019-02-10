Лавров пообещал делать максимум для безопасного и стабильного будущего России

День дипломатического работника был учрежден Указом Президента Российской Федерации в 2002 году в связи с 200-летием МИД России

России 10 февраля отмечается День дипломатического работника. Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил с профессиональным праздником всех коллег, работающих как в Центральном аппарате, так и на «внешнеполитической передовой» — в российских загранучреждениях.

«Дата праздника связана с наиболее ранним документальным упоминанием в 1549 году Посольского приказа — первой в истории Отчизны государственной структуры, которая ведала иностранными делами на постоянной основе», — напомнил он.

Лавров отметил, что «возраст» российской дипслужбы значительно больше — испокон веков держава выступала в качестве активного, самостоятельного участника межгосударственных отношений, заключала международные договоры, а также вступала в союзы с другими странами.

По его словам, работа на внешнеполитической стезе всегда требует лучших качеств, а также обширных знаний, разностороннего кругозора, умения мастерски владеть «пером».

«Гордимся тем, что во все времена в Министерстве иностранных дел служили настоящие патриоты, люди неординарные, творчески одаренные. Многие из них внесли неоценимый вклад в укрепление российской государственности», — сказал глава МИД РФ.

Сотрудники внешнеполитического ведомства, добавил Лавров, продолжают развивать и укреплять славные традиции предшественников, трудятся не считаясь со временем, зачастую — в отрыве от семьи, в государствах с тяжелым климатом и сложной военно-политической обстановкой.

Лавров отметил, что залог успеха — традиционно высокий уровень народной поддержки внешней политики РФ.

«От лица коллег со Смоленской площади хотел бы заверить: в этот ответственный для России период мы будем и впредь работать слаженно и инициативно, делать максимум для обеспечения безопасного и стабильного будущего Родины, преумножения ее славы и процветания», — подчеркнул глава МИД РФ.

В заключение Сергей Лавров пожелал сотрудникам МИД, их родным и близким, ветеранам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству.