Путин провел переговоры с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым вопросы развития двусторонних отношений и региональные вопросы. Об этой неформальной встрече лидеров, которая состоялась в субботу в Сочи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Главы государств подробно обсудили ход развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по ряду региональных вопросов", — сказал Песков.

"Кроме того, обсуждался ход подготовки к предстоящему весной визиту президента России в Киргизию", — добавил он.