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Путин провел переговоры с президентом Киргизии 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым вопросы развития двусторонних отношений и региональные вопросы. Об этой неформальной встрече лидеров, которая состоялась в субботу в Сочи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главы государств подробно обсудили ход развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по ряду региональных вопросов", — сказал Песков.
"Кроме того, обсуждался ход подготовки к предстоящему весной визиту президента России в Киргизию", — добавил он.
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