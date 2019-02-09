Беглов подписал соглашение с АНО «Россия — страна возможностей»

ТАСС. Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону начались региональные полуфиналы очного этапа конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. Этот конкурс— один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», учрежденной указом Владимира Путина в мае 2018 года, сообщает

Беглов и Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве между правительством города и организацией «Россия — страна возможностей». По словам Комиссарова, в рамках соглашения, обе стороны будут готовить региональный конкурс для Санкт-Петербурга.

По словам Беглова, правительство Петербурга готово обсуждать любые проекты с молодым и амбициозными управленцами.

«Нужно задавать себе самую высокую планку. Потому что когда ее понижаешь, то начинаешь думать, жаловаться — это не получится и это не получится», — сказал он, выступая перед участниками мероприятия.

Предполагается, что все участники федерального конкурса от Санкт-Петербурга будут рассматриваться как кандидатуры в органы власти города. Причем это не зависит от того, каких результатов они добьются на конкурсе.

«Мы договорились о том, что те участники "Лидеров России" и других конкурсов, которые проводит АНО "Россия — страна возможностей", будут замечены», — сказал Комиссаров.

Это уже второй подобный конкурс. В новом сезоне он немного изменился. Так, повышена верхняя возрастная планка для участников. Раньше это могли быть только руководители не старше 50 лет, теперь — 55 лет. В очных этапах конкурса 2018-2019 года стало больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.