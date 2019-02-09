Ничего личного: Небензя рассказал о спорах в кулуарах ООН

Разница в подходах разных государств к решению геополитических вопросов и соответствующие споры в ООН не влияют на личные — тактичные и уважительные — отношения между самими дипломатами, пояснил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Ранее обращение зампредставителя РФ в ООН Владимира Сафронкова к британскому коллеге с требованием «смотреть в глаза» стало популярным мемом в Сети.

Громкие эмоциональные выступления постпредов стран и обсуждения проблем в Совете Безопасности ООН показывают лишь разницу в подходах к геополитическим вопросам у разных государств мира, но не переносятся на личные — тактичные и уважительные — отношения между самими дипломатами, пояснил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Когда мы говорим о принципиальных вещах, возникают столкновения мнений, которые перерастают в такие формы. Перепалки возникают в тех случаях, когда стороны подходят к согласованию вопросов, где позиции представителей разных стран кардинально отличаются», — рассказал российский делегат в преддверии Дня дипломата РФ.

Также он обратил внимание на то, что дипломаты во время выступлений обязаны доводить позицию своих стран до своих коллег, и отметил, что российскую сторону поддерживают многие страны, передает ФАН.

«Мы рады, что в Совет Безопасности в качестве временных членов сейчас пришли такие страны, как Южная Африка и Индонезия», — заключил Небензя.

По его словам, в СМИ попадает лишь «вершина айсберга», и на самом деле все решения принимаются за закрытыми дверями. Публика может наблюдать лишь кульминацию этого процесса.

«За закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем вы видите на экране телевизора», — сказал дипломат.

Кулуарная работа «как была, так и продолжается», добавил российский постпред при ООН.

В декабре 2017 года в ходе заседания Совета безопасности ООН, посвященного северокорейской проблеме, произошла словесная перепалка между Василием Небензей и главой МИД Украины Павлом Климкиным

«Я хотел бы министру Климкину, который выступал сегодня здесь, посоветовать освещать своим присутствием те заседания Совета Безопасности, где изложение своих легенд о происходящем на Украине будет по крайней мере хотя бы в отдаленной степени соответствовать повестке дня этого органа», — сказал Небензя.

В рамках ответного слова Климкин попытался пояснить, почему поднял тему украинско-российских отношений на заседании по КНДР. По его словам, в действиях и Пхеньяна, и России просматривается «нарушение международного права», в ответ на которое были введены санкции. Российский постпред, в свою очередь, завил, что не будет вступать с украинским коллегой «в дискуссию по существу».

За полгода до этого заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков жестко отреагировал на слова постпреда Великобритании Мэттью Райкрофта, который в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Москва осуществляет «бессовестную поддержку режима президента Сирии Башара Асада , который является убийцей и преступником».

«А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь, все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано.

Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?»— обратился он напрямую к Райкрофту.

Также Сафронков указал на то, что британский дипломат в ходе своего выступления «ничего не сказал о политическом процессе» и вместо этого предъявлял «оскорбительные требования» к России, Ирану и Турции, которые являются гарантами режима прекращения огня в Сирии.

«Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!» — сказал сотрудник российского МИДа.

«Ничего оскорбительного сказано не было, — заявил тогда в этой связи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков . — Темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений».

По мнению представителя Кремля, в деле отстаивания национальных интересов лучше перебдеть, чем недобдеть: «проявление мягкотелости чревато последствиями», передает НСН.

Жаркие дискуссии случались «на полях» ООН и в прошлом веке — 12 октября 1960 года советский лидер произнес знаменитую речь на Генассамблее ООН , в ходе которой, по свидетельству очевидцев, стучал по трибуне своим ботинком.

«Хрущев на той сессии выступал с программой ликвидации колониализма во всех формах и проявлениях… Тогда и другие участники заседания, в частности филиппинцы, стали говорить:

«Правильно, надо покончить с остатками колониализма!», — отмечал переводчик Виктор Суходрев.

По его словам, участники стали упоминать Восточную Европу и Прибалтийские республики, которые, как они указывали, держат в колониальном рабстве. Это разозлило Хрущева.

«И чтобы привлечь внимание председателя, он начал барабанить кулаками по столу, так же поступили Громыко (Андрей Громыко, министр иностранных дел СССР. — «Газета.Ru») и Зорин (Валериан Зорин, представитель СССР при ООН; у каждой делегации по шесть мест в зале заседаний. — «Газета.Ru»). Потом появился и ботинок…», — указал Суходрев.

Позднее на завтраке с лидерами соцстран Хрущев сам объяснил, почему он начал стучать ботинком.