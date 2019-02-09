МИД: американские санкции нацелены против ЕС, а не только России

"Это один из инструментов недобросовестной, а говоря грубее, нечестной, конкуренции, — приводит слова Панкина РИА Новости.

По его мнению, иногда американские санкции нацелены на принуждение к каким-то действиям, иногда являются "наказанием" за что-то. Однако, продолжил дипломат, временами они преследуют цель "создания атмосферы токсичности" вокруг России.

Как заявил Панкин, конкуренция между странами или группами стран — это нормально, на США пользуются нечистоплотными методами.

Вашингтон ввел против Москвы сразу несколько пакетов санкций, которые действуют сейчас.