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МИД: американские санкции нацелены против ЕС, а не только России 

Вести.Ru + ещё 10 53 минуты назад
Антироссийские санкции США нацелены на то, чтобы вытеснить с рынков не только Россию, но и европейцев, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
"Это один из инструментов недобросовестной, а говоря грубее, нечестной, конкуренции, — приводит слова Панкина РИА Новости.
По его мнению, иногда американские санкции нацелены на принуждение к каким-то действиям, иногда являются "наказанием" за что-то. Однако, продолжил дипломат, временами они преследуют цель "создания атмосферы токсичности" вокруг России.
Как заявил Панкин, конкуренция между странами или группами стран — это нормально, на США пользуются нечистоплотными методами.
Вашингтон ввел против Москвы сразу несколько пакетов санкций, которые действуют сейчас.
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Политика , Видео , В мире , Экономика , Александр Панкин , МИД , ЕС , РИА Новости , США
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