В Госдуме ответили на призыв адмирала ВМС США начать «наступление» на Россию

Китай. Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление руководителя военно-морскими операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона о том, что американские власти должны перейти к «наступлению» на Россию

«Данные заявления звучат в рамках риторики со стороны сената США. Руководитель военно-морскими операциями ВМС идёт в ногу с их агрессивной политикой по отношению к России. На мой взгляд, это высказывание, безусловно, не соответствует и некоторым здравым мыслям Дональда Трампа, который на сегодняшний день всё-таки пытается найти с Россией взаимоприемлемые точки. Но вместе с тем старается подстроиться и под сенат», — считает депутат.

По мнению Швыткина, американцы могут опасаться высокой степени подготовки российских военных.

«Хочется отметить, что Россия делает серьёзные шаги в оснащении своих вооружённых сил, их вооружении и соответствующей боевой подготовке. Американцы опасаются, что такая подготовленность может быть направлена против них, но это не соответствует действительности. Мы защищаем свои рубежи и не собираемся ни на кого нападать», — заключил он.

Ранее руководитель военно-морскими операциями ВМС США призвал американские власти перейти к «наступлению» на Россию и Китай.

По его словам, американская сторона должна думать не только над тем, как «давать отпор», но и изучать возможности того, как она сама может «надавить».