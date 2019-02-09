Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме ответили на призыв адмирала ВМС США начать «наступление» на Россию 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: Reuters
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление руководителя военно-морскими операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона о том, что американские власти должны перейти к «наступлению» на Россию и Китай.
«Данные заявления звучат в рамках риторики со стороны сената США. Руководитель военно-морскими операциями ВМС идёт в ногу с их агрессивной политикой по отношению к России. На мой взгляд, это высказывание, безусловно, не соответствует и некоторым здравым мыслям Дональда Трампа, который на сегодняшний день всё-таки пытается найти с Россией взаимоприемлемые точки. Но вместе с тем старается подстроиться и под сенат», — считает депутат.
По мнению Швыткина, американцы могут опасаться высокой степени подготовки российских военных.
«Хочется отметить, что Россия делает серьёзные шаги в оснащении своих вооружённых сил, их вооружении и соответствующей боевой подготовке. Американцы опасаются, что такая подготовленность может быть направлена против них, но это не соответствует действительности. Мы защищаем свои рубежи и не собираемся ни на кого нападать», — заключил он.
Ранее руководитель военно-морскими операциями ВМС США призвал американские власти перейти к «наступлению» на Россию и Китай.
По его словам, американская сторона должна думать не только над тем, как «давать отпор», но и изучать возможности того, как она сама может «надавить».
RT на русском: последние новости
Власти Крыма призвали Украину «умерить свой военный порыв» В Кремле считают недопустимым недопуск наблюдателей из России на Украину МИД Польши призывает пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Комментарии26
Политика , Дональд Трамп , Джон Ричардсон , Госдума , Сенат США , Китай , США
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение