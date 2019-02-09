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Крымские власти посоветовали Киеву умерить военный порыв 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Министерство обороны Украины
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал киевские власти, задумавшие ракетные учения у границ полуострова, умерить свой военный порыв.
Ранее украинские Воздушные силы сообщили, что планируют провести четыре учения с боевой стрельбой в 2019 году, первые стрельбы пройдут в феврале на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, граничащей с Крымом.
"Каждое государство имеет право проводить учения вооруженных сил в рамках стоящих перед ним задач, но то, что они проводят учения у границ России, у границ Крыма, говорит о том, что эти провокаторы никак не могут успокоиться. Им пора уже умерить свой военный порыв и попытки спровоцировать Россию на ответные действия" — сказал РИА Новости Фикс.
По его слова, границы Крыма надежно защищены.
"Пусть даже и не думают шутить с Крымом", — добавил Фикс.
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Политика , Армия , Войска , Конфликты , Украина , Ефим Фикс , РИА Новости
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