У Хейли есть политическое будущее, считает Небензя

Ушедшая несколько месяцев назад в отставку с должности постпреда США при ООН Никки Хейли имеет политический опыт и харизму, у нее есть политическое будущее, сообщил журналистам в преддверии Дня дипломата РФ постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

"У нее есть политическое будущее, трудно судить, как оно будет развиваться, но ничего не исключаю", — сказал Небензя.

Он отметил, что "она молодой политик, ей всего 46 лет, уже с опытом, харизматичная и человечная".

"Другое дело, что я могу быть полностью не согласен с ее политическими взглядами, она является продуктом своей страны и заложником тех политических клише и пристрастий, которые ей с детства прививали", — уточнил постпред.

Небензя рассказал, что сейчас общения с Хейли нет. "Но мы договаривались, что когда она выйдет в отставку, будем общаться. Наверняка будем, найдем время", — подчеркнул он.