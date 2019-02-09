Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Хейли есть политическое будущее, считает Небензя 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Ушедшая несколько месяцев назад в отставку с должности постпреда США при ООН Никки Хейли имеет политический опыт и харизму, у нее есть политическое будущее, сообщил журналистам в преддверии Дня дипломата РФ постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"У нее есть политическое будущее, трудно судить, как оно будет развиваться, но ничего не исключаю", — сказал Небензя.
Он отметил, что "она молодой политик, ей всего 46 лет, уже с опытом, харизматичная и человечная".
"Другое дело, что я могу быть полностью не согласен с ее политическими взглядами, она является продуктом своей страны и заложником тех политических клише и пристрастий, которые ей с детства прививали", — уточнил постпред.
Небензя рассказал, что сейчас общения с Хейли нет. "Но мы договаривались, что когда она выйдет в отставку, будем общаться. Наверняка будем, найдем время", — подчеркнул он.
"Чем она занимается сейчас, не знаю, но она говорила, что она планирует работать в политическом центре и ездить по Америке, читать лекции", — добавил дипломат.
Последние новости
Названа причина смерти Сергея Юрского Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России В Сирии погиб российский военный
Комментарии
Политика , Василий Небензя , ООН , США
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение