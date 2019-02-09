Вопрос к легитимности: россиян не будет на украинских выборах

Россия отказалась направить своих наблюдателей при миссии ОБСЕ на выборах президента Украины из-за сомнений в обеспечении Киевом безопасности делегатов. МИД РФ , международные институты, а также Госдеп раскритиковали решение Киева отказать россиянам в аккредитации в качестве долгосрочных наблюдателей за электоральным процессом на Украине.

Москва отказалась направлять российских представителей в наблюдательную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы президента Украины из-за сомнений в обеспечении Киевом безопасности делегатов.

Этому предшествовало получение БДИПЧ ОБСЕ официального уведомления от украинского МИД об отказе в аккредитации гражданам РФ, которые в качестве долгосрочных наблюдателей должны были в ближайшее время прибыть на Украину и приступить к работе в составе миссии БДИПЧ по мониторингу за выборами.

«В принципе, такое решение было ожидаемо на фоне постоянно звучавших заявлений украинских высокопоставленных лиц, а также действий Верховной Рады по законодательному закреплению запрета россиянам принимать участие в наблюдении за какими-либо выборами на территории Украины», — подчеркнул МИД РФ в комментарии в связи с произошедшим.

При этом Москва до последнего выражала надежду на то, что Киев сочтет нужным соблюдать международные законы, относящиеся к выборам.

«На антидемократичный характер подобных шагов со стороны украинских властей обращали внимание зарубежные партнеры, с критикой этого намерения выступало руководство БДИПЧ. К сожалению, расчеты на здравомыслие украинских политиков вновь не оправдались», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В целом Москва рассматривает отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур.

«Тем самым причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей «золотого стандарта» принципов электорального мониторинга.

Киевские власти, по сути, «вытерли ноги» об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», — говорится в коммюнике дипведомства.

Также в министерстве указали, что отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах президента Украины ставит под сомнение прозрачность и объективность самих итогов народного волеизъявления.

«Призываем партнеров, прежде всего из числа западных наставников Киева в вопросах демократического развития, дать принципиальную оценку действиям украинских властей и потребовать от них вернуться в международно-правовое поле», — резюмируется послание МИД РФ.

В Кремле подтвердили наличие вопросов к признанию демократичными самих украинских выборов, передает ФАН.

«Мы также считаем недопустимым введение каких-то ограничений на работу наблюдателей из каких-либо стран, в данном случае — России. И считаем, что подобные дискриминационные меры совершенно естественным образом приведут, наверное, к понижению уровня легитимности проводимых действий», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир также заявила, что решение Киева о недопуске россиян беспрецедентно и противоречит обязательствам всех государств-участников организации.

Она выразила сожаление в связи с действиями властей Украины.

«Украине нужны российские наблюдатели, чтобы доказать свою приверженность стандартам демократии. В противном случае люди могут поставить выборы под сомнение. Все в порядке, если российские наблюдатели будут участвовать, но под эгидой [ОБСЕ]. Никаких игр не нужно — Киеву стоит быть уверенным в собственных демократических институтах», — подчеркнул американский дипломат.

В ответ на это член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поставил под сомнение тезис о том, для наблюдения за голосованием российская сторона должна «доказывать» свою приверженность принципам демократии.

Сенатор напомнил, что Россия итак имеет на это право в соответствии с международными стандартами.

«Волкеру нужно обращаться не к нам, а к Украине и делать все для того, чтобы наши наблюдатели могли принимать участие без всяких ограничений», — сказал член верхней палаты парламента.

Он добавил, что представитель Госдепа предлагает российским наблюдателям действовать, находясь под чьим-то контролем.

«Он (Волкер. — Газета.Ru) большой оригинал, ни разу не слышал от него реальных и правильных предложений, которые привели бы к реальному порядку на Украине и окончанию войны в Донбассе», — заметил российский парламентарий.

недопуском россиян на выборы президента Украины глава государства Петра Порошенко пытается уйти от объективной оценки электорального процесса.

«В конкурентной, открытой и легитимной избирательной кампании у него (Порошенко. — «Газета.Ru») нет шансов быть вновь избранным. Боясь проигрыша, он пытается сделать все, чтобы сохранить личную власть», — сказал спикер Госдумы.

Он добавил, что таки решения создают прецедент и ставят под угрозу существование института международных наблюдателей.